Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Januse Kägu pubi kohal on kaks aastat rippunud küsimärke ja osa järvalasi juba arvas, et maja jääbki suletuks, siis tegelikult on ligi pool aastat käinud tihe töö selle nimel, et Janune Kägu saaks uue hingamise. Janune Kägu pakubki nüüd uutmoodi lähenemist, kuid ei hülga täielikult ka traditsioonilisi roogasid.

* Paide linnameeskond ristab piigid waleslastega. Mis meeskond on Bala Town FC?Paide linnameeskond, nagu teisedki Eesti jalgpalliklubid, sai 18. juunil teada oma Euroopa võistlussarjade eelringide vastased, kes selgusid loosi teel. Paide linnameeskonnale vaatas potist võetud munas vastu Bala Town (Wales).

* Paide uues ärikeskuses Pärnu tänaval on uksed lahti teinud juba Pepco ja Automaailma kauplus. Kolmas rentnik, Omniva, lõikas uues postkontoris pidulikult lindi läbi kolmapäeval. Võrreldes Telliskivi tänaval asunud postkontoriga on uuel pinnal näha uuendusi: koostöös Rahva Raamatuga on postkontoris avatud raamatulett. Omniva kliendikogemuse juht Siim Tammesalu sõnas, et kuna Paides raamatupoodi pole, siis oli Rahva Raamat sellest väga huvitatud.

* Nagu peaaegu igal kaitseväe välismissioonil, leiab vähemalt ühe järvalase ka Iraagist. Ohvitser Taavet Raasikul on käsil kolmas missioon, kuid enam pole ta kuulipildur ega soomukisihtur, vaid vastutab tehnikuna meie sõjameeste masinapargi eest.

* Kui enamik tugitoolisportlastest elab praegu kaasa jalgpalli Euroopa meistrivõistlustele, siis osa neist jälgib ka teist suurt suvist võistlust – Wimbledoni tenniseturniiri. Viimane sai eestlastest fänne esmaspäeval juurdegi, kui Eesti esireket Mark Lajal oli maailma kuulsaimal tenniseturniiril vastakuti noore tennisetähe, «uue» Rafael Nadali Carlos Alcaraziga. Samal ajal Wimbledoniga algas sel nädalal ka Paide väliväljakutel sõbralik turniir, mis pakub kohalikele tenniseharrastajatele võimalust kord nädalas kokku tulla ning üksteise vastu või kõrval, tegemist on paarismängudega, võistelda. Parimad selguvad kõikide etappide tulemuste liitmisel.

* Kui tihti kiputakse arvama, et muuseumi passib minna näiteks sügistalvisel ajal või vihmasel suvel, siis tegelikult näitavad Eesti muuseumide külastajate arvud, et ei aastaaeg ega ilma mängi mingit rolli. Tänavu suvest alates võivad need arvud veelgi suureneda, sest paljud mäluasutused lubavad nüüd uksest sisse ka neljajalgsed külastajad.