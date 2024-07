Türi raudteeliin püsib sama populaarne kui varem

“Rongireisijate arvule on juunikuus tervikuna tugevat mõju avaldanud toimuvad laiaulatuslikud raudteeremondid. Näiteks Tapa – Tartu vahelisel raudteel toimuvad remonttööd küll vaid keskmiselt kuuel argipäeval kuus, kuid reisijate arv lõunasuunal vähenes eelmise aasta juuniga võrreldes ligi viiendiku,” ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Esimesel poolaastal oli kogu reisijate arv tervikuna aasta varasemast küll 3% suurem, kuid juunikuus eelmise aasta juuniga võrreldes 5% väiksem. Juunikuu tõi ka poolaasta reisijate päevarekordi, kui 7. juunil sõitis Elroni rongidega 30 763 reisijat.“

2024. aasta algusest (jaanuar – juuni) on rongiga sõitnud üle 3,98 miljoni reisija, mis on aasta varasemast 3% enam. Esimesel poolaastal kasvas reisijate arv 2023. aastaga võrreldes kõige enam läänesuunal (Turba, Paldiski, Kloogaranna, Keila) +10%, kõige enam vähenes see lõunasuunal (Tartu, Valga, Koidula) – 11%.