Palkade avalikustamine põhjustab vastakaid tundeid

Kuigi 57 protsenti enam kui 6800-st küsitletud töötajast on valmis oma palga suuruse perele ja lähedastele avaldama, on 14 protsenti selliseid, kes tajuvad töötasu isiklikku ja privaatsfääri kuuluva asjana ning ei soovi, et ka pere ja lähedased või sõbrad selle täpset suurust teaksid.