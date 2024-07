Lõppes Järvamaa orienteerumispäevakute hooaeg

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu sõnas, et kuuenda etapi parimateks erinevates osalusklassides olid Rauno Merenäkk (Tartu Katoliku SK), Mariann Sulg (OK West), Kaimo Maiste (OK JOKA), Maive Leif (Türi), Christofer Valang (Türi Spordikool), Raul Laas (Paide), Rosanne ja Kairin Valang (Türi) ning Paul Poopuu (Türi).

Järvamaa orienteerumispäevakute koondarvetuses on kevad-suvise kuue etapi järel NI osalusklassis eesotas Mariliis Aren (Türi 159 punkti), Rita Ojala (119 p) ja Anett Liisa Parts (OK JOKA 90 p), MI osalusklassis Maarius Kotsulim (104 p), Martin Liidlein Paide (97 p) ja Mehis Muru (OK JOKA 60 p), NII osalusklassis Ester Selge (Türi 117 p), Anu Pallon (Paide 115 p) ja Lea Tusis (Türi 88 p), MIII osalusklassis Christofer Valang (169 p), Karl-Märten Aren (96 p) ja Oliver Jüris (95 p, kõik Türi Spordikool), M40 vanuseklassis Margus Marrandi (135 p), Raido Aren (118 p) ja Gert Saamann (99 p, kõik Türi), M55 vanuseklassis Raul Laas (Paide 164 p), Vahur Palu (Järva vald 103 p) ja Ahto Karu (Türi 97 p), A osalusklassis on aktiivsemad osalejad olnud Eduard Johannes ja Helene Marie Pärenson.