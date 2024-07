Linnameeskond sai oma ridadesse uued mängumehed

Paide partnerklubist Real de Banjul liituvad ründajad tulid nii eelmisel aastal kui tänavu Gambia meistriks. Peamiselt tipuründes tegutsev Ceesay hakkab Linnameeskonnas kandma numbrit 20 ja ääreründaja Suso 24. Oma debüüdi võivad uued mehed teha juba sel nädalal UEFA Konverentsiliiga mängus Bala Towni vastu.

Spordidirektor Gert Kams sõnas, et mõlemad mängijad on väga kõrge potentsiaaliga. „Eelmisel aastal Real de Banjuli Gambia meistriks viinud Vjatšeslav Zahovaiko (Paide Linnameeskonna endine mängija ja peatreener- toim) on poistest heal tasemel ründajad voolinud, kelle kiire areng on jätkunud ka tänavu,” tunnustas ta. „Ceesay näol on tegemist profiililt füüsiliselt võimeka mängijaga, kes on selgelt väravale orienteeritud. Suso on kiire ääreründaja, kes suudab viimasel kolmandikul vastastele peavalu valmistada ning on mees-mehe vastu rünnakul terav ning tehniline.”

Abdoulie Ceesay märkis, et ta on väga õnnelik, et saab liituda Paide Linnameeskonnaga oma professionaalse karjääri alguses ja ta ei jõua ära oodata, millal saab hakata väravaid lööma. „Soovin aidata meeskonnal võita karikaid ja olla osa klubi ajaloost. Head Paide fännid: peagi kohtume!”

Muhammed Suso lisas, et temagi on Paides selleks, et lüüa palju väravaid ja anda resultatiivseid sööte. „Ma olen tõeliselt õnnelik olemaks osa Paide Linnameeskonnast,” kinnitas ta. „Olen näinud, mida teised Gambia poisid on enne mind selles klubis saavutanud ja kuidas nende karjäär on edenenud. Soovin oma uue klubi jaoks anda kõik, mida oskan, saavutada klubi püstitatud eesmärgid ning jõuda oma karjääris uuele tasemele. Olen elevil ja ei jõua ära oodata, millal alustada.”

Kahe klubi vahel 2019. aastal alanud koostöö on osutunud vägagi edukaks. Real de Banjuli mängijatest on Paide Linnameeskonna kaudu järgmise sammu oma karjääris teinud Alassana Jatta, Muhammed Sanneh, Ebrima Singhateh ja Bubacarr Tambedou. Gambia meisterklubi endine kapten Ebrima Jarju on aga tänaseks jõudnud Sanneh kõrval Gambia koondisesse. (JT)