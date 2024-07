Järvalased püsisid Rally Estonial kõrges mängus

„See on üks minu karjääri magusamaid võite. Ühest küljest on hea, et sai koguaeg kiiresti sõita, et ei olnud sellist jokutamist, millega hakkavad ka vead sisse tulema. Siin oli vaja algusest lõpuni palju keskenduda ja kiiret sõitu teha. See tase oli maailmaklass ja pani ennast pingutama ning tegi mind tulevikuks paremaks. Soome eel sain nüüd siit Eesti teedelt hea tunde, et ei pea hakkama seda tunnet seal otsima ja saab kohe hakata kiiresti sõitma,“ sõnas pingelises heitluses ERC3 klassi võitnud Jürgenson ralli kokkuvõtteks.