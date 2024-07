Kergejõustiklased näitasid end Rakveres

Markus Anvelt tunnistas, et seekordsed meistrivõistlused olid väga erilise tähtsusega, sest tema jaoks olid need viimased U23 vanuseklassi võistlused. „Kui muidu on minu peamiseks trumpalaks olnud kõrgushüpe, siis sel võistlusel oli suurem rõhk tõkkejooksu peal. Kõrgushüppes on suureks vaevaks olnud vigastus põlvega, mis ei lase hüpata enam nii hästi kui varem,” selgitas ta. „Tõkkes oli mul suur võimalus joosta kullale, aga teada oli, et konkurents esikolmikus on tihe ja juhtuda võib kõike. Seekord oli medaliks hõbe, mis jättis väga positiivse mulje, kuna minu tõkkejooksus on palju arengut toimunud.”