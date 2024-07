Ootamatu kõmakas lõpetas Paides hulga digiseadmete elu

Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf kinnitas, et nädalavahetusel tegi äike Järvamaal tõepoolest omajagu pahandust ning see väljendus ka Telia nutiesinduse töös. „Pühapäeval külastas esindust rekordarv inimesi, kelle ruuterid olid äikesest tingitud ülepinge tõttu kahjustada saanud,” avaldas ta. „Nõudlus oli koguni nii suur, et kõigile soovijatele seadmeid ei jagunud. Kliendid, kes endale Paide nutiesindusest uut seadet ei saanud, vormistati seadme asendamiseks kas tehniku visiit või telliti uus seade pakiautomaati.