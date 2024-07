"Juuni lõpus võtsin esimese mee, kärjed olid juba valged. Ma arvan, et väga hea meeaasta tuleb. Ilmad on head – vihma tuleb, päikest on, sooja on. Tuleb hea mee-aasta," sõnas Kuusmann ERRi uudistesaates "Aktuaalne Kaamera".