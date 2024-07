Autod ja traktorid said kokku toodud algselt küla jaanipeoks, kuid jäävad nüüd külavanema Helle Salumi sõnul huvilistele uudistamiseks pikemaks ajaks.

Kollektsiooni omanik on Sargvere küla elanik Toivo Vende. Osa masinaid on juba restaureeritud ning sõidukorras, osa veel ootab oma kordategemist. Üheks erilisemaks näituse eksemplariks on puust kastiauto.