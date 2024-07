Öised kohvikud koguvad sügise eel hoogu

Öökohvikute idee algataja Kristina Gudinas selgitab, et juba on alanud ka registreerimine ning käesoleva nädala reedeks oli üheksast sügisesest kolmapäevast seitse juba osalevate toidukohtade poolt broneeritud, mis tähendab et vaid kaks kolmapäevaõhtut on veel soovida osalevatel toidukohtadel valikus. Igal kolmapäeval on külastajatele avatud vaid üks ÖÖÖÖkohvikute kampaaniaga liitunud kohvik. Juba praegu on teada ka, et öised kohvikud ootavad külastajaid sügisel Türil, Imaveres ja Eistveres.