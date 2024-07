Valgehobusemägi võõrustab kõrgel tasemel jalgrattasporti

Keeruline rada

Küsimusele, kuidas jõudsid Eesti meistrivõistlused sedavõrd paljude aladega tänavu just Valgehobusemäele, vastas Kannel, et rahvusvahelise alaliidu kalendris on neil kirjas soovituslik riigi meistrivõistluste läbiviimise aeg. «Viimastel aastatel on lühirajavõistlused ja olümpiakross olnud kahepäevane ettevõtmine. Teatekrossi on tavaliselt peetud aga sügisel eraldiseisva võistlusena,» selgitas ta. «Tänavu lisandus ka väljalangemissõit ja leidsime, et kui need võistlused on järjest, on sama asukoht mugavam nii osalejale kui taskukohasem ka korraldajale, sest rajad küll erinevad, kuid baasmaterjaliks jääb siiski olümpiakrossi rada.»