Kirikus kõlavad põhjamaiste saarte helivärvid

1997. aastal andsid Villu Veski ja Tiit Kalluste Fääri saartel kontserte ning see mõjutas oluliselt kogenud muusikute edasist tegevust. Aastaid mitmesugustes koosseisudes džässi ja klassikaga seonduvat muusikat mänginud mehed armusid põhjamaistesse viisidesse, mida rannikul ja saartel kunagi ammu lauldi ja mida veel mäletati. Neid lummas Põhjala meditatiivse meloodia kasin ilu. 1998. aastal ilmuski neil album «Põhjala saarte hääled», mille napi, kuid sisuka saateteksti on kirjutanud 14. oktoobril 1998 Kadriorus Eesti president Lennart Meri: «Läänemere ruum on olnud programm, mida oleme täitnud oma ajalooga ja mida täidame täna oma sisuga. Siin kõnnib teie ees kaks meest, kes on noppinud helisid Põhjala saartelt ja neid meie jaoks tänapäeva kandnud. Siin on üks viis võtta vastu Põhjala Vahemere viisid.»