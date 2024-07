Reimo Sagor: Me ei tohi kaotada usku inimese headusesse

Sagor on eesti publikule hästi tuntud suurepäraste rollidega paljudest filmidest ja teatrilavalt. Tavaliselt on ta hoidunud suvelavastuses osalemast, et puhata ja energiat koguda, kuid seekord otsustas ta Piibe teatri kutse vastu võtta. Kutsun proovi vaheajal Reimo kõrvale, et temaga mõni sõna juttu ajada.