Arvamusfestivalil otsitakse kadunud Paidet

Paide teater korraldab arvamusfestivali kultuuriprogrammi ühe osana valdkondadevahelise kunstifestivali, mille pealkiri on «Kadunud Paide». Kunstifestival koosneb erinevatest osadest, mis kõik pakuvad inimestele omamoodi üllatust. Kahe päeva jooksul toimuvad nii etendused, installatsioonid, näitused, kontserdid kui ka performance’id.

«Just kultuuriprogramm on üks väga tugev arvamusavalduse viis, mis on mõeldud kõigile linnakodanikele, mitte vaid festivalikülastajatele,» rääkis arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. Tema sõnul on arvamusfestivali ja Paide teatri vaheline koostöö mõttes olnud juba mõnda aega. «Nii arvamusfestival kui ka Paide teater soovivad mõlemad Paide elu muuta ja korraldada,» põhjendas ta.