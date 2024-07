Eeloleval pühapäeval juba 18. korda toimuv piimapäev Imaveres meenutab, milline on olnud piima roll eestlaste elus, ning tõstab esile piima tähtsust tänapäeva kiirelt muutuvas ühiskonnas. Just piim ja paljud sellega seotud tegevused on eesti rahvakultuuriga tihedalt põimunud ning loonud suure osa meie tavadest. Mis külastajaid seekordsel piimapäeval ees ootab, rääkis Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar.