Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paidesse kerkib statsionaarne 113 × 77 meetri suurune soojustatud viilhall, kuhu paigutatakse kunstmurukattega jalgpalliväljak suurusega 100 × 64 meetrit. Treeningute paremaks korralduseks rajatakse väljaku äärde kaks saja meetri pikkust tartaankattega jooksurada. Hoonet varustavad soojaga õhksoojuspumbad ja temperatuuri hoitakse kuue kuni kaheksa kraadi juures. Suurem ehitustöö algas juba mais ning AS-i Maru Ehitus Paide jalgpallihalli projektijuhi kinnitusel kulgeb kõik ehitusgraafiku järgi.

* Paide reoveepuhasti lähiümbruses elavad inimesed kurdavad, et sel aastal tuleb sealt ebameeldivat lõhna tihedamini ja intensiivsemalt kui varem. «Juba kevadel oli solgihaisu tõttu mōnel õhtul peaaegu vōimatu õues viibida vōi akent avada. Nüüd on aga hais pea igapäevane,» kirjeldas üks sealsetest elanikest. Aktsiaseltsi Paide Vesi juhatuse liige Kuldar Kipper selgitas Järva Teatajale, mis seda põhjustanud on.

* Eeloleval pühapäeval juba 18. korda toimuv piimapäev Imaveres meenutab, milline on olnud piima roll eestlaste elus, ning tõstab esile piima tähtsust tänapäeva kiirelt muutuvas ühiskonnas. Just piim ja paljud sellega seotud tegevused on eesti rahvakultuuriga tihedalt põimunud ning loonud suure osa meie tavadest. Mis külastajaid seekordsel piimapäeval ees ootab, rääkis Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar.