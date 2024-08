Arvuitikelmid jätavad Järvamaaga hüvasti

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven ütles, et Järvamaal registreeriti tänavu esimesel poolaastal 170 kuritegu. „Seda on 8% vähem kui mullu samal ajal ning 15% vähem kui möödunud aasta teisel poolaastal,” võrdles ta.

Positiivsena tõi Ahven välja, et kui kelmuste ja arvutikelmuste arvud on Eestis üldiselt olnud järjepidevas tõusutrendis, siis alates 2023. esimesest poolaastast on Järvamaal neid registreeritud võrdlemisi vähe. Täpsemalt oli 2023. aasta esimesed poolaastaga võrreldes tänavu esimesed kuue kuuga kelmuste ja arvutikelmuste arv vähenenud 21 juhtumilt 13le.