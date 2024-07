Ametnikud võtsid elanike haisumure tuules ette visiidi tehasesse

Tehase juht Rain Piirsalu tunnistas, et kaebused on jõudnud ka nendeni. Seepärast tellisid nad uue lõhnauuringu ja said 7. juunil sõltumatu aruande Eesti keskkonnauuringute keskuselt. Mõõtmised viidi läbi intensiivses ventilatsioonifaasis. Selle tulemused näitavad, et lõhnahäiringu tase on kümme korda madalam, kui normid seda lubavad.