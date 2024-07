Kuulsad kergejõustikuõedkohtuvad kodukandi noortega

See tähendab, et 16. juulil on kõik sportimisest huvitatud 7–14-aastased lapsed oodatud Koeru keskkooli staadionile, kus nendega tegelevad edasi juba õed Ilvesed. Kavas on kaugushüpe, sprint ja tõkkejooks ehk just need alad, milles Koeru sõsarad tugevad on. Treening on tasuta ja selle kõigega annavad õed Ilvesed natukene tagasi oma kodukohale ja kogukonnale, mis suunas neid omal ajal sporditeele.