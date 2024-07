Naaberküla mees realiseerib Aravetel oma kunstihuvi

Tõsiasi on aga see, et ujula, mille arhitekt on Ignar Fjuk, kes on projekteerinud ka Aravete koolihoone, projekteeris Aravete ujula 1986. aastal. Hoone sai valmis 1991. aasta detsembris. Kolmekorruseline hoone kogus 90-ndatel populaarsust selle soklikorrusel tegutsenud diskoteegiga «Tähistaevas». Kohalike elanike kinnitusel toimis ka ujula omal ajal mõnda aega, kuid paraku mitte kaua. Tänasel päeval pole vandaalid hoonele halastanud ning ühtegi tervet akent sellelt naljalt enam ei leia. Hoone omanik on korduvalt valla suunamisel sissepääse sulgenud, kuid tulutult, kuna ikka ja jälle leiab uus põlvkond noori, et see maja on parim paik vaba aja veetmiseks.