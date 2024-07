Paide kesklinna salaaed kõrgub peade kohal

Selle salaaia perenaised Karola Jaanof ja Tiina Lippant ise sellest muidugi mingit saladust ei tee, vastupidi, mida rohkem aiast teatakse, seda rohkem inspireerib see ehk teisigi sarnast asja ette võtma – see mõjub hästi nii vaimsele tervisele kui annab võimaluse panustada ka kogukonda. Lisaks koguvad nii-öelda rohekontorid populaarsust igal pool.

Sihtasutuse Järvamaa töötajad, arendusjuht Karola Jaanof ja turismispetsialist Tiina Lippant ise ennast suurteks aednikeks ei pea, ent seemnetest, mis nad aasta alguskuudel pottidesse külvasid, on kasvanud lopsakad ilu- ja söögitaimed. Kui kevadel poputasid nad taimi akendel, siis ilmade soojenedes tarisid nad need parimasse võimalikku kohta, kus päike on alati kümme meetrit lähemal kui mujal – sihtasutuse katuseterrassile Paide keskväljaku ääres.