Nostalgiaretk Paide kinomaja hiilgeaegadesse: Piletijärjekorrad ulatusid uksest välja

Seda rohkem kui paarikümneaastast tööd Aurora, hilisema nimega Vallikivi kinos Laial tänaval peab Adson ilusaks ajaks. See vana kooli kinoajastu lõppes Paides sümboolselt alles sajandivahetusel, kui kinonäitamine kolis üle kultuurikeskusesse. Nüüd on Laia tänava maja tühi ja räämas ning endiste aegade hiilgust on sealt raske leida. Aga leiab siiski.