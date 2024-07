Relvakonfliktiga toimetulekuks vajab haiglavõrk 68 lisamiljonit

"Riigikaitselises olukorras suureneb tõsiste traumadega patsientide arv hüppeliselt ning taoliste traumade patsientidega hakkama saamiseks on tänased varud napid. Selleks on aga vaja investeerida haiglatesse ligi 68 miljonit eurot, et suurenenud traumapatsientide korral oleks haiglatel piisavalt ressursse, et vältimatut abi nii tsiviilsektori kui kaitseväe tarbeks osutada," kirjutab Tarum.

Tema sõnul on vähe teada fakt, et kaitseväe ja liitlaste meditsiinivõimekus Eesti territooriumil tugineb suurest tsiviilmeditsiinil. See tähendab, et ootused Eesti haiglatele ja tervishoiusüsteemile laiemalt on riigikaitselises situatsioonis midagi muud kui tavaolukorras. Peale elanike tavapäraste terviseprobleemide tuleb võimalikus sõjalises konfliktis ravida ka rindelt tulnud mehi ja naisi.