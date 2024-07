Ettevõtte kaevandamisplaan toob inimesed rahvakooslekule

Dozerland OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba kruusa uuringuks Kalitsa II uuringuruumis 92,07 ha pindalal. Taotletav uuringuruum asub Järva maakonnas, Järva vallas, Aruküla külas riigile kuuluval katastriüksusel Rava metskond 152 (tunnus 31401:002:0097). Geoloogilise uuringu välitööd on planeeritud teha nii puuraukude kui ka kaevandite rajamisega. Arvestades maapinna reljeefi muutusi uuringupunktid rajatakse sügavusega kuni 15 m maapinnast, olenevalt kasuliku kihi paksusest. Uuringu käigus rajatakse uuringupunktide võrk vahekaugusega ca 100–150 m. Uuringu käigus on planeeritud rajada 109 uuringupunkti ning 21 uuringupunkti on arvestatud reservi vajadusel varuplokkide kontuurimiseks, seega kokku rajatakse kuni 130 uuringupunkti. Uuringupunktide arv eeldab, et kogu uuringuruumi ala on võimalik katta nõuetekohase uurimisvõrguga, juhul kui uuringualal on piirkondi kus kasulik kiht puudub, siis uuringupunktide arv proportsionaalselt väheneb. Uuringupunktides tehakse veetaseme mõõtmised.