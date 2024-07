Järvakad võetakse püssi alla

Klassiga ajateenistusse on asumas 30 klassi ja 67 sõpruskonda ning välismaalt on ajateenistusse tulemas kutsealuseid, kes elavad nii Suurbritannias, Soomes, Rootsis kui ka Norras. „Oleme uhked, et ajateenistusse on tulemas kutsealused, kelle elukoht on hetkel välisriigis. See näitab meie noorte tugevat seotust oma kodumaaga ning pühendumust Eesti kaitsmisel,“ sõnas Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski.