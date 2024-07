Linnameeskond täiendas ridu

Mouhamed Gueye tänas Linnameeskonna juhtkonda ja treenereid usalduse ja võimaluse eest ning kinnitas, et olen väga õnnelik Paide jalgpalliperega liitumise üle. „Soovin anda endast parima, et aidata meeskonnal saavutada suuri võite ja seatud eesmärke. Loodan, et mu fännid Senegalis ja uued fännid Paides saavad mu üle uhkust tunda!” sõnas ta.