Amblasse koguneb meeste vägi

Üritus on suunatud Ambla kogukonnale ja Järvamaale. Tänavu aastane üritus toob Ambla jõeäärsesse parki kokku mehed Põhja-Eestist, Lõuna-Eestist ja Kesk-Eestist. Alapealkirjaks on „Meeste Vägi“. Esimest korda ajaloos saab kuulda Põhja- Järvamaal Eesti meeste regilaulu pärimust. Tule kuulama ja võta enda moonakott kaasa, üritus on tasuta.