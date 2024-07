Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Selle aasta alguses otsustas Järva vallavolikogu tagasi lükata OÜ AMG Houses kaevandamisloa taotluse. Kaevandusluba taotleti väikesesse Albu külasse, kus elab statistikaameti andmetel 297 inimest. Taotletava Albu kruusakarjääri suurus oleks olnud 2,26 hektarit ning selle asukoht on vaid mõnesaja meetri kaugusel Albu mõisast. Kuigi Järva vallavolikogu lükkas möödunud aasta aprillikuus taotluse tagasi, otsustas OÜ AMG Houses esindaja Arne Algpeus asja siiski taas käsile võtta. AMG Houses soovib, et vallavolikogu vaataks Albu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse uuesti läbi ning muudaks oma otsust.

* 24. mail avas Paides oma uksed uus Aasia toitude söögikoht Buddha’s – the Taste of Asia. Restorani menüü on üldiselt pühendatud Tai, Hiina ja India roogadele, kuid valmistatakse ka rahvusvahelisi kõhutäisi. Kui avatud on oldud juba poolteist kuud, on õige aeg uurida omanik Balwant Singhilt, kuidas restoranil läheb.