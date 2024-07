Paidekad ostavad Aasia toitude restoranist ohtralt meekana

24. mail avas Paides oma uksed uus Aasia toitude söögikoht Buddha’s – the Taste of Asia. Restorani menüü on üldiselt pühendatud Tai, Hiina ja India roogadele, kuid valmistatakse ka rahvusvahelisi kõhutäisi. Kui avatud on oldud juba poolteist kuud, on õige aeg uurida omanik Balwant Singhilt, kuidas restoranil läheb.