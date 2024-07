Albu elanikud seisavad ühisrindena oma maa eest

Arne Algpeus on kohalikele elanikele juba aastaid tuttav ettevõtete kaudu, mida mees on Albus pidanud. Olgu öeldud, et OÜ AMG Houses tegeleb majaehitusega. Sellega alustasid nad 2000. aasta alguses ja majatehas rajati 2004. aastal. OÜ AMG Houses on uue toote KSP – kihiliselt soojustatud palk või ehituselement – looja, arendaja, tootja ja selle kaubamärgi esindaja kogu maailmas. Ettevõtte kodulehel seisab info, et firma prioriteet on töötada, juhtida ja toota ainult loodust säästvalt. «Loome sajaprotsendiliselt inimsõbralikku elukeskkonda ja toodame vaid keskkonnasõbralikku toodet, mida täpselt meie puitmajad on. Propageerime päikese-, tuule- ja taastuvenergia kasutamist.»