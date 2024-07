Nii nagu Mäosse on kerkimas põllumeeste ühistu KEVILI uus viljaterminali kompleks, käivad paralleelselt aktiivsed ehitustööd ka ühe teise Järvamaa tänavuse suurprojekti kallal - Paide jalgpallihalli rajamine on jõudnud etappi, kus kerkimas on tulevase spordihoone seinakarkass.