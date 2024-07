Ainult kaks päeva Ühistranspordivõrk toimib maakonnakeskuses ja ümber ideaalilähedaselt

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul loodi Liin-A projekt mõeldes keskkonnale ning kasvuhoonegaaside vähendamisele. Projekti abil tahetakse vähendada olukordi, kus festivali poole liiguvad vaid ühe või kahe sõitjaga autod. “Me soovime, et inimesed kasutaksid festivalile saabumiseks ühistransporti. Aga samas sõidab suur hulk busse ning ronge Paidest mööda,” viitas Tammist põhjusele, miks projekt loodi.

Lähimad ning aktiivsemad peatused Paide lähedal on Mäo, Mäeküla ning Türi. Mäosse ja Mäekülla tuleb arvestatav hulk busse ning Türil peatuvad rongid. “Paraku on nendest sõlmpeatustest Paidesse pääsemine ühistranspordiga tihti keerukas ja ajamahukas,” sõnas Tammist. Liin-A projekti abil hakatakse inimesi sõidutama Mäost, Mäekülast ja Türilt Paidesse ning vastupidi.

Selleks, et Liin-A abil liigelda, tuleb esmalt osta endale ühistranspordi pilet sobivasse sõlmpeatusesse, kuhu sõidab buss või rong. Seejärel tuleb külastada Fienta veebikeskkonda, kust leiab kogu vajaliku info, et endale ka Liin-A pilet soetada. Liin-A pileti maksumus on sümboolselt üks euro. Projekti piloteerimise aastal on piletite hulk süsteemis piiratud, mistõttu palutakse piletid osta võimalikult varakult ette.

“Õnneks on lisaks Arvamusfestivalile veel palju organisatsioone, kes puhtamast keskkonnast hoolivad,” rõõmustas Tammist, et Liin-A piloteeritakse üheskoos Fienta, Lux Expressi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Lux Express on Arvamusfestivali ajaks lisanud oma graafikusse ka lisapeatusi, et pakkuda Paidesse sõitmiseks keskkonnasõbralikku alternatiivi ning vähendada süsiniku jalajälge võrreldes individuaalse autoga reisimisega. “Meie eesmärk on teha festivalikülastus võimalikult lihtsaks ja meeldivaks kõigile huvilistele ning soodustada seeläbi kogukondade osalemist olulistes mõttevahetustes, pakkudes selleks mugavaid ja kättesaadavaid transpordivõimalusi,” põhjendas Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos, miks otsustati Liin-A projektile kaasa aidata.

Arvamusfestivali eestvedaja loodab, et Liin-A projektist on kasu ka tulevikus. “Eestis on pikalt räägitud nõudepõhisest ühistranspordist. Me soovime enda projektiga anda selle suunas ühe väikese, aga olulise tõuke. Loodame, et kasutajad annavad hoogsalt tagasisidet ning saame sellest lähtuvalt kirjutada kokku ka raporti, mida soovijatele edastada,” ütles Tammist, kelle sõnul on eesmärk kasutada sama süsteemi ka järgmistel festivalidel.

Liin-A pileti soetamiseks tuleb minna lehele fienta.com/et/arvamusfestival-2024-noudepohine-transport. Arvamusfestival toimub 9. ja 10. augustil Paides. Sündmuse info ja arutelude kava leiab lehelt arvamusfestival.ee.