Kinkena saadud korter on ahiküttega (üks ahi ja pliit soemüüriga), küttekolded on kasutuskorras, kuid vajavad kapitaalremonti. Korteri küttekolded, korsten ja sleped on puhastamata ning puudub teadmine, millal neid viimati puhastati. Küttekollete juures on osaliselt ruumide laed ära vajunud ning laes on nähtavad praod.