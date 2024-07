Toidukaart oli abiks 24 827 abivajajale

„Varasemalt said inimesed kord kvartalis ühe toidupaki, mis sisaldas enamasti kauasäilivaid tooteid nagu kuivained ja konservid. Toidukaart annab inimesele aga võimaluse ise, talle sobival ajal, valida just nimelt neid toiduaineid, mida parajasti vaja. Mul on hea meel, et abivajajad on selle võimaluse nõnda kiirelt ja hästi omaks võtnud,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.