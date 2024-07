Evely Kaasiku pääses MMil poolfinaali

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu ütles, et viimasel neljal aastal on orienteerumise MM-id vaheldumisi sprindi- ja metsaaladel. „Samas Euroopa meistrivõistlused toimuvad vastupidises rütmis. See annab erinevatele orienteerumisaladele spetsialiseerujatele igal aastal võimaluse tiitlivõistlusel startida,” selgitas ta.

Viimasel võistlusalal, milleks oli väljalangemissprint, jõudis Järvamaa parim orienteeruja Evely Kaasiku poolfinaali ja saavutas lõpptulemusena 102 naise konkurentsis kõrge 12.koha. „Väljalangemissprindi kontseptsioon on laenatud murdmaasuusatamise sprindilt ja see orienteerumisala on MM-i programmis alles teist korda,” märkis Poopuu. „Hommikustes eeljooksudes selgitati välja 36 paremat meest ja naist, kes said koha pärastlõunastesse ühisstartidest kuue osalejaga veerandfinaalidesse.”