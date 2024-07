Paari esimene kohtumine toimus Islandil ning viikingid panid Põhja-Iirima tiimi koduseinte toel 2-0 sellili. Tundus, et üsna kindlalt lähebki paarist edasi Stjarnan, kuid Linfield tegi eile islandlaste elu tohutult keeruliseks. Asuti varakult 1-0 juhtima, islandlased viigistasid, mängu viimase 20 minutiga lõid Linfieldi mängumehed veel kaks väravat ning tegid seisuks 3-1. Kokkuvõttes tähendas see, et kahe mängu koondseis oli viigiline ehk 3-3. Tunduski juba, et Paide vastane otsustatakse samuti lisaajal või penaltiseerias, kuid islandlased võtsid 88. minutil jõuga edasipääsu endale. Linfield küll võitis mängu 3-2, kuid üldskooriga 4-3 läksid edasi Stjarnani mängumehed.