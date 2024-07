Kesknädalal Paidesse Väike-Aia tänavale sattunu võinuks maju ehtivate õhupallide järgi arvata, et viimased aasta jagu päevi maakonnakeskuse suurima ehitustandri tiitlile pretendeerinud kohtu- ja riigimaja avamine on käes.

Kuigi suuremad ehitustööd on valmis ehk töömeeste mass kadunud, soojakud ja piirdeaiad minema viidud, oli see arvamus ekslik. Õhupallid olid tänaval riigi- ja kohtumajast üle tee asuva Sirjelinnu laulustuudio beebipikniku tarvis. Riigi- ja kohtumaja on aga sedavõrd tähtis hoone, et pelgalt õhupallidega sellist maja ei avata – ametlik avamine jääb eeldatavasti varasügisesse.