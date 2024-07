Nimelt algavad 1. augustil Kaalepi–Lehtmetsa maanteel teetööd, mille käigus ehitatakse uus Albu sild. Transpordiameti teehoiuteenistuse Ida osakonna ehituse üksuse juhataja Erkki Mikenberg kinnitab, et silt, mille on GRK Eesti AS paigaldanud Albu külasse, annab tõest infot. «Albu silla rekonstrueerimine on vajalik, kuna silla alusehituse seisukord on halb ning kandevõime ja piirdesüsteemid ei vasta kehtivatele nõuetele.»