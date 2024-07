Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab tänavu 27. korda konkurssi «Eesti kaunis kodu 2024», et välja selgitada need kaunid kodud ja kohad, mis väärivad 2024. aastal vabariigi presidendi tunnustust. Nüüdseks on mitmetes maakondades kaunimatest kaunimad kodud, kortermajad ja tööstusmaastikud selgunud, nii ka Järvamaal.

* Kesknädalal Paidesse Väike-Aia tänavale sattunu võinuks maju ehtivate õhupallide järgi arvata, et viimased aasta jagu päevi maakonnakeskuse suurima ehitustandri tiitlile pretendeerinud kohtu- ja riigimaja avamine on käes. Kuigi suuremad ehitustööd on valmis ehk töömeeste mass kadunud, soojakud ja piirdeaiad minema viidud, oli see arvamus ekslik. Õhupallid olid tänaval riigi- ja kohtumajast üle tee asuva Sirjelinnu laulustuudio beebipikniku tarvis. Riigi- ja kohtumaja on aga sedavõrd tähtis hoone, et pelgalt õhupallidega sellist maja ei avata – ametlik avamine jääb eeldatavasti varasügisesse. Et Rüütli tänaval endises Järva maavalitsuse majas tööd tegevate ametnike jaoks on hoone aga peaaegu kolimisvalmis, tegi Järva Teataja kohtu- ja riigimajas kesknädalal siiski tuuri.