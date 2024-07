Ja masinaid oli tõesti seinast seina. Näiteks oli erinevatele jalgratastele mootoreid külge poogitud, aga üks mees oli rauast voodiotsale rattad alla pannud, lenksud ja mootori külge ning oligi masin valmis. Mees demonstreeris ka korduvalt, et sellega on võimalik sõita, ja nii, et ise ega kõrval olevad inimesed viga ei saa.