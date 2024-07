Väravalöömine pakub jalgpallis emotsioone nii publikule kui ka mängijatele. Oleme harjunud, et just värava skoorinud meeskond jookseb tähistama ja juubeldab. Siiski on tähistamise juures ka võlu- võimalik on näidata oma loovust, kriitikat ning anda edasi sõnum.