Nagu sõjas: Ukrainlased peksid Paides kaasmaalase vaeseomaks

Viimasel kahel aastal on meedias ilmunud lugematu hulk pilte Ukraina meestest, kes on verised ja sidemeis. Need mehed on kangelased, keda on vigastanud nende kodumaale tunginud Vene okupandid. Ukrainlane Ivan näeb välja pehmelt öeldes jube. Tema nägu on sidemetes. Silm sinine. Arstid on ninna paigaldanud mingi toru, mille otstarvet Ivan ei teagi. «Nina kaudu ma hingata ei saa. Ainult suu kaudu,» selgitas mees. Käsi on kipsis ja ees ootab operatsioon. «Raudplaadid pannakse kätte,» teadis ta rääkida.