Türil avas uksed tegevuskeskus

Ettevõtmise algataja Rene Luik sõnas, et võimalus uus peokoht luua kukkus talle sülle üsna juhuslikult, kui mehele ärihoone ülemisel korrusel olevaid ruume pakuti. “Mul on samas majas all suur kontoriruum, kus vahepeal Türi turniiripokkeri klubiga pokkerit mängisime. Plaanin selle teha koosolekute ja nõupidamiste ruumiks,” selgitas mees.