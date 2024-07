Sotsiaalkindlustusameti haldusjuhi Seila Hõbeda meelest oli esinduse avamine Türil kahtlemata kohalikule paikkonnale oluline juba seetõttu, et sellega kaasnes mitukümmend uut töökohta. «Sotsiaalkindlustusamet liigub seda teed, et värbame töötajaid sealt, kust leiame kompetentsi. Me ei piira inimesi sellega, et kes on Türilt pärit, ei saa tulla sotsiaalkindlus-