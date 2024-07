Väinjärve veepidu üllatab kahe lava ja rekordilise spordiprogrammiga

Wildin’ Estonia projektijuhi Hannes Linno sõnul on tegu küll esimese aastaga, kus kogu vastutus on nende õlul, kuid suur pidu pole neile üldsegi võõras. «See on küll esimene veepidu, mille eest täielikult vastutame, kuid enamik meie meeskonnast on selle peoga ka varasemalt kokku puutunud. Uue korraldajana oleme lähenenud teistmoodi ning arvan, et see paistab ka peol välja,» rääkis Linno.