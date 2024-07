Selles, et pean juttu alustama koolibändist, pole midagi imelikku. Muusikuteed on ikka koolibändiga alustatud. 60-ndate algusaastatel oli koduses Järva-Jaani alevis ahvatlusi tunduvalt vähem kui täna. Kasekopli spordiradade kõrval oli kultuurimaja lava teine koht, kus sai aega veeta ja end arendada. See, et koolibändidel on komme ikka ja jälle hääbuda, on paraku tõde. Osa bändipoisse suundub armeeteenistusse ja teine osa suurlinnade ülikoolidesse. Ka JJ-64 saatus oli sama. Koos saime mängida vaid kaks suve 1964. ja 1965. aastal. Siis olid vanemad poisid alevist läinud ja asjal oligi ots.