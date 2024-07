Loodetud bussitaskuid sel aastal Mäosse ei tule

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ütles, et Mäo sõlmes kavandatud võimalike bussitaskute projekteerimise tööde esimene lahenduse variant on küll valmis, kuid see ei leidnud toetust bussivedajate, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ega ka Paide linna poolt. "Leppisime osapooltega kokku, et tellime veel paar eskiislahendust, et siis sügisel ühiselt hinnata, milline lahendus rahuldaks enam ootuseid ja poleks teostamiseks liiga kallis," selgitas ta.