Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Riik tuli Türile,» seisis uhke pealkiri 2019. aasta 17. septembri Järva Teataja esiküljel. Uudises seisis, et sotsiaalkindlustusamet avas endise Türi kolledži ruumides oma 18. esinduse, mis pakub tööd 30 kohalikule inimesele. Nüüd saatis sotsiaalkindlustusamet välja teate, et sulgeb sel aastal Türi kontori. Amet selgitas, et nende analüüs näitas, et büroode külastatavus on tugevalt langenud, samas on iseteeninduse ja alternatiivsete suhtluskanalite kasutamine märkimisväärselt kasvanud. Statistika näitab, et üha enam inimesi eelistab oma asjatoimetusi teha kodus arvuti teel, kasutades nende iseteenindusportaali.