Linnameeskonna mängule Islandil saab ühiselt kaasa elada

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar andis teada, et avavile mängule antakse Eesti aja järgi kell 22. Kui tavapäraselt on kohvik Uskumatu argipäeviti selleks ajaks juba uksed sulgenud, siis täna on need valla ning jalgpallifännid on oodatud lahkesti kodumeeskonna mängule kaasa elama.